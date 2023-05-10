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Сегодня, 20:00

Каменский считает, что Мичкову стоит съездить в тренировочный лагерь в НХЛ

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что у российского нападающего Матвея Мичкова есть потенциал стать одним из величайших хоккеистов.

«Мичков имеет все для того, чтобы встать в один ряд с Овечкиным и Малкиным. У него прекрасный креативный взгляд на хоккей. Он непредсказуемый для соперников. К тому же он обладает большим желанием биться в каждом матче. Все в его руках. Стоит ли ему уезжать в ближайшее время в НХЛ? Думаю, стоит съездить в тренировочный лагерь, чтобы все посмотреть и изучить. А потом принимать решение по продолжению карьеры», — приводит Sport24 слова Каменского.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» выберет российского игрока в первом раунде драфта НХЛ.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за СКА на правах аренды из «Сочи». 18-летний форвард набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-10-kamenskiy-michkovu-stoit-syezdit-v-trenirovochnyy-lager-v-nkhl
Хоккей
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ХК СКА
Валерий Каменский
Матвей Мичков
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