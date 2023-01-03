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Сегодня, 12:40

Каменский: «Думаю, у ЦСКА получится взять реванш в дерби с «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ХК ЦСКА Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

«Тяжело предугадать исход матча, когда играют две московские команды. Это дерби, и, я надеюсь, игра будет интересной для болельщиков и для самих хоккеистов. Думаю, ЦСКА постарается взять реванш, но фаворита в матче выделить нельзя», — приводит слова Каменского Sport24.

В последней очной встрече команд 26 декабря победу одержало «Динамо» со счетом 2:1.

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет против бело-голубых сегодня, 3 января, начало — 18.00 мск.

«Армейцы» занимают 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона КХЛ, набрав 61 очко за 44 встречи. «Динамо» располагается на 5-м месте с 59-ю очками за 45 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-03-kamenskiy-dumayu-tsska-postarayetsya-vzyat-revansh-v-derbi-s-dinamo
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