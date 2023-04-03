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Сегодня, 12:05

Каменский считает, что в Кубке Гагарина нужно менять формат овертаймов

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Валерий Каменский объяснил, почему в плей-офф КХЛ нельзя рассматривать серию буллитов после нескольких овертаймов.

«Буллиты — это лотерея, всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно. Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма. Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю. Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм — пять на пять, второй — четыре на четыре. Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате три на три. Борьба за Кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время», — цитирует Каменского Legalbet.

В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА (3:2 ОТ) победитель был выявлен лишь в третьем овертайме. Победу московской команде принес гол защитника Никиты Нестерова. Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/kamenskij-v-kubke-gagarina-nado-menyat-format/
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
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