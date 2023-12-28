Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:40

Каменский — о подписании 50-летнего Хабибулина в «Торпедо»: «Это можно назвать экспериментом»

Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение «Торпедо» подписать контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным.

«У Николая огромный опыт игры в НХЛ, и он являлся одним из лучших вратарей. Это подписание можно назвать экспериментом, вызовом, который Николай делает сам себе. Он уже всем все доказал своей игрой. Но посмотрим. Игра меняется, и лишь на льду мы сможем все определить и понять», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Последним клубом голкипера был «Чикаго».

Также хоккеист выступал за «Эдмонтон», «Ак Барс», «Тампу», «Финикс», «Виннипег», ЦСКА и «Автомобилист».

В 1992 году Хабибулин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. В 2004 году голкипер выиграл Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй».

Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Валерий Каменский
0
Читайте также
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Выступление Anna Asti на корпоративе «Сима-ленда» отменили
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кожевников — о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Вратарю же не надо по полю бегать. Ему надо кирпичи ловить, а он это умеет»

КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», «Торпедо» — «Локомотив». Расписание матчей 28 декабря