Каменский — о подписании 50-летнего Хабибулина в «Торпедо»: «Это можно назвать экспериментом»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение «Торпедо» подписать контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным.

«У Николая огромный опыт игры в НХЛ, и он являлся одним из лучших вратарей. Это подписание можно назвать экспериментом, вызовом, который Николай делает сам себе. Он уже всем все доказал своей игрой. Но посмотрим. Игра меняется, и лишь на льду мы сможем все определить и понять», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Последним клубом голкипера был «Чикаго».

Также хоккеист выступал за «Эдмонтон», «Ак Барс», «Тампу», «Финикс», «Виннипег», ЦСКА и «Автомобилист».

В 1992 году Хабибулин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. В 2004 году голкипер выиграл Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй».