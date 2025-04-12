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12 апреля, 16:55

Каменский связал вылет СКА и ЦСКА из Кубка Гагарина с уравнением бюджетов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» высказался о вылете ЦСКА и СКА после первого раунда Кубка Гагарина.

«Я и раньше говорил, что сюрпризы будут в первом круге. Вот они, пожалуйста. Это говорит о работе КХЛ, которая уравнивает бюджеты всех команд. Это улучшает качество хоккея и интерес к нему. Потолок зарплат — одинаковый, поэтому и команды одинаковые. В этом и интерес. Любой может обыграть любого», — сказал Каменский «СЭ».

ЦСКА уступил минскому «Динамо» (2-4), СКА проиграл московскому «Динамо» (2-4).

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Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
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