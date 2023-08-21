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Сегодня, 16:41

Каменский: «КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ»

Алина Савинова
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский считает, что КХЛ должна меньше зависеть от решений Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Ситуация с ИИХФ сейчас действительно непростая. Получается, что КХЛ не совсем независимая лига. Пока мы получаем только проблемы от ИИХФ. В случает с Федотовым лучше договариваться клубам на прямую между собой, а не через посредников в виде ИИХФ. Если бы ЦСКА обо всем договорились с «Филадельфией», то может было бы все спокойнее. Считаю, что КХЛ нужно становиться более независимой лигой и уменьшать влияние на себя от ИИХФ», — цитирует Каменского Sport24.

Однако он отметил, что российской стороне нельзя полностью уходить из ИИХФ.

«С ними на связи должна быть Федерация хоккея России (ФХР), чтобы принимать решения по международным играм. Но это мое личное мнение по данной ситуации», — добавил специалист.

Ранее ИИХФ установила, что российский вратарь Иван Федотов нарушил контракт с клубом НХЛ «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-570437-kamenskiy-kkhl-nuzhno-stanovitsya-boleye-nezavisimoy-ligoy-i-umenshat-vliyaniye-na-sebya-ot-iihf
Хоккей
КХЛ
Валерий Каменский
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