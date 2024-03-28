Каменский о победе «Авангарда»: «У них есть мастера, что умеют забивать и пользоваться для этого каждым удачным моментом»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Авангарда» над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Опять хорошее начало «Локомотива», потом инициатива перешла к «Авангарду» и они забили на один гол больше. Надо было забивать «Локомотиву», если они хотели победить. Все 4 звена должны были играть. «Авангард» молодцы, проявили характер, отыгрались. У них есть мастера, что умеют забивать и пользоваться для этого каждым удачным моментом. «Локомотив» видно уже устал и не играет так, как в первых играх все 60 минут», — сказал Каменский «СЭ».

«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

(Софья Грецкая)