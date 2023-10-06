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Сегодня, 08:46

Каменский — о получении Ли российского гражданства: «Заслужил, ничего удивительного не вижу»

Алина Савинова
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал новость о том, что канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил гражданство России.

«Как я отношусь к такому событию, учитывая, что в КХЛ идет прецедент за прецедентом? Почему прецедент за прецедентом? Почему вы считаете получение российского гражданство прецедентом? Это решение игрока, который выбрал, а гражданство дает государство, поэтому ничего здесь удивительного я не вижу. Я думаю, что принятие российского гражданство, наверное, престижно, чем какое-то рассмотрение легионеров или еще что-то, решение очень серьезное, поэтому люди принимают решение, те же, кто дает это гражданство, тоже рассматривают кандидатуру, я, честно говоря, не в курсе, как этот процесс происходит, но раз ему дали гражданство, значит, он этого заслужил», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Каменского.

27 сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин предоставил Ли российское гражданство. 26-летний канадец выступает за «Амур» с сезона-2022/23. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков, в этом на его счету 7 (1+6) очков в 13 играх.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/10/05/kamenskij-pro-grazhdanstvo-li-zasluzhil-nichego-udivitelnogo-ne-vizhu-rossijskoe-grazhdanstvo-prestizhno
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Валерий Каменский
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