Каменский заявил, что КХЛ и НХЛ всегда находятся в тесном контакте

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский заявил, что Континентальная (КХЛ) и Национальная (НХЛ) хоккейные лиги всегда находятся в тесном контакте.

«Совместные проекты с лучшей лигой мира у нас всегда на карандаше. Контакты не теряем, общаемся, обсуждаем развитие хоккея. Обмениваться опытом и идеями огромный плюс для всех. Клубы Национальной хоккейной лиги часто играют в Европе, в Австралию поедут, были в Японии. Это здорово и для хоккеистов, и любителей этого вида спорта. Сейчас сложно конкретно говорить, но когда ситуация в мире улучшится, возможно, возобновим суперсерии или будем проводить предсезонные турниры между клубами КХЛ и НХЛ, разговоры такие идут. Много наших ребят играет там, здесь болельщики активно следят за их выступлениями, и когда такое событие произойдет, будет невероятный праздник. Но все это в будущем, главное сейчас быть на связи», — приводит слова Каменского Legalbet.

Суперсерия СССР — Канада впервые прошла в 1972 году. Она состояла из восьми товарищеских хоккейных матчей между двумя сборными. Канадцы одержали четыре победы, хоккеисты СССР — три. Один матч завершился вничью.