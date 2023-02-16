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Сегодня, 16:41

Каменский заявил, что СКА один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина в этом году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал досрочную победу СКА в регулярном чемпионате.

«По ходу сезона СКА доказал, что играет в хороший хоккей, на высоком уровне. От этого и есть результат — победа в регулярном чемпионате КХЛ. Плюс хорошо работает тренерский штаб, и в команде много молодых и перспективных хоккеистов. Все это удалось собрать в одну команду. Это большая работа и заслуга руководства и тренерского штаба. СКА в этом году один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Но им будет тяжело, потому что есть много команд, которые подойдут к плей-офф в хорошей форме и будут биться. Кубок Гагарина — это другой турнир и другой хоккей, поэтому все будут стараться играть еще лучше. Им нужно будет играть от матча к матчу, тогда появится результат. Победа в регулярке — хорошо для истории команды. Но СКА нужны новые вызовы и победы, поэтому им нужно настраиваться на каждую игру», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

15 февраля СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и завоевал Кубок континента. Петербургская команда выиграла в трофей в третий раз, до это СКА становился обладателем трофея в 2013 и 2018 годах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ska-v-etom-godu-odin-iz-osnovnykh-pretendentov-na-pobedu-v-kubke-gagarina-228379/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Валерий Каменский
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