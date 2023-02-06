Каменский заявил, что «Торпедо» добилась хорошего результата благодаря работе тренерского штаба

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский порассуждал о том, как «Торпедо» удалось набрать столько очков, и что команду ждет в плей-офф.

«Такого результата удалось добиться благодаря работе тренерского штаба. Работа руководства. Очень приятно, что великие хоккеисты становятся хорошими тренерами. Хоккей, который они показывают, мне напоминает хоккей, в который мы играли в СССР. Хорошо, что Игорь смог передать это ребятам. Новый стиль в КХЛ. Сейчас многие команды играют в атакующий стиль хоккея. Сплочение ребят, создание хорошего коллектива. И от этого результат. Хватит ли сил у команды на плей-офф? Ведь команда достаточно молодая. У тренера громаднейший опыт игры в плей-офф, он играл сам и знает, как побеждать. Он передает свой опыт, который сам прошел и сам почувствовал. Хватит ли у них сил? Я не могу сказать. Опять же, смотря с кем играть будут. Нюансов много, но Ларионов и люди, которые ему помогают, во всём разбираются», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

«Торпедо» под руководством Ларионова занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 59 матчах, уступая лидирующему СКА 11 баллов.