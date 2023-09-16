Канадец Андреофф сравнил болельщиков «Сибири» с фанатами «Вегаса» и «Монреаля»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф в интервью «СЭ» рассказал, какое впечатление у него оставляет новая арена новосибирцев.

— Новая арена «Сибири» напоминает энхаэловские?

— Да, определенно она похожа на дворцы в НХЛ. Не назову какой-то конкретный аналог, но схожести точно есть. Здесь отличные раздевалки и мастерские. Ну и, конечно, в Новосибирске невероятные болельщики. По громкости их точно можно сравнить с фанатами в Вегасе и Монреале.