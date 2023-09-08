Сегодня, 10:30
Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как его семья отреагировала на решение продолжить карьеру в России.
— Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время?
— Как я уже сказал, перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.
— В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов?
— Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами.
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