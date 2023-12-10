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Сегодня, 00:12

Канадский форвард Джозефс считает, что «СКА-Арена» подошла бы любому клубу НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Лады» и сборной дивизиона Харламова Трой Джозефс рассказал, какое впечатление на него произвела «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает. Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб НХЛ мог бы здесь играть», — приводит ТАСС слова канадского хоккеиста.

Также он высказался о своем дебютантом ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

«Интересно узнать игроков, пообщаться с ребятами. Лучше узнать друг друга, поговорить на льду или в отеле. Конечно, это особый день в моей карьере, и я его запомню. Думаю, это крутое мероприятие, и приехать сюда — это великолепно. Все ребята получают удовольствие от участия», — добавил игрок.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря. Первый день звездного уик-энда стал самым посещаемым в истории лиги — мастер-шоу и полуфинальные игры посетило 19 682 болельщика.

Источник: https://tass.ru/sport/19498981
Хоккей
КХЛ
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