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9 января, 22:38

Канадец Лайпсик о получении российского гражданства: «Большая честь для меня»

Руслан Минаев
Брендан Лайпсик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий СКА Брендан Лайпсик прокомментировал получение российского гражданства.

«Получить гражданство России — большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвертый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России», — цитирует хоккеиста пресс-служба СКА.

О предоставлении форварду российского гражданства стало известно 9 января. 29-летний канадец выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он играл за ЦСКА и «Металлург».

В сезоне-2023/24 Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он пропустил часть сезона из-за повреждений.

В 2023 году российское гражданство было предоставлено еще двум хоккеистам: американскому защитнику «Динамо» Бреннану Менеллу и канадскому защитнику «Амура» Кэмерону Ли.

Хоккей
ХК СКА
Брендан Лайпсик
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