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Сегодня, 15:30

Канадский форвард Тодд считает, что Виктор Козлов может тренировать в НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд в интервью «СЭ» прокомментировал совместную работу с главным тренером Виктором Козловым.

— Виктор Козлов в прошлом был большим игроком НХЛ. Шанс поработать с таким человеком сыграл свою роль в переговорах?

— Конечно. Он потрясающий игрок. Я следил за ним, когда был маленьким. Много хорошего слышал о нем как о главном тренере от других ребят. И могу подтвердить их слова.

— Как думаете, он в будущем может тренировать в НХЛ?

— Уверен в этом на 100 процентов. Не вижу причин, почему бы он не смог работать в НХЛ.

Нэйтан Тодд (№29) праднует гол в&nbsp;предсезонном матче &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Каждый иностранец должен попробовать водку». Разговор с канадским новичком «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Нэйтан Тодд
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