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КХЛ

4 сентября, 09:52

Канадский хоккеист «Динамо» Уил признался, что в России чувствует себя комфортно

Виктория Кравченко

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, как чувствует себя в России.

Спортсмен подписал с командой контракт в межсезонье. Ранее он играл за «Ак Барс.

«Я и моя супруга чувствовали себя в безопасности в прошлом сезоне в Казани и сейчас нам очень комфортно в Москве. Я приехал для того, чтобы делать свою работу — играть в хоккей. Небольшое давление со стороны канадских друзей все же было. Но они понимают ситуацию, я сказал, что мы чувствуем себя комфортно», — цитирует Уилла ТАСС.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» обыграло «Ак Барс» со счетом 2:0.

Источник: https://tass.ru/sport/15641313
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
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