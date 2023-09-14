Канадский легионер «Лады» Джозефс забросил шайбу «из-под ноги»

Нападающий «Лады» Трой Джозефс эффектно поразил ворота магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В начале третьего периода 29-летний канадец получил шайбу у ворот «Металлурга» и забросил ее броском «из-под ноги».

Джозефс подписал годичный контракт с «Ладой» летом этого года.