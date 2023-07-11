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Сегодня, 11:54

Канадский нападающий СКА Лайпсик хочет получить российское гражданство

Ана Горшкова
Корреспондент
Брендан Лайпсик.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадский нападающий команды Брендан Лайпсик изъявил желание стать гражданином России.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки „Зенита“ Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также главный тренер СКА отметил, что 29-летний хоккеист уже три года живет в России и стал в стране своим.

«Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», — написал Ротенберг.

Лайпсик перешел в СКА в июне 2023 года. Он подписла контракт с клубом на два года. По информации «СЭ», Лайпсик будет получать по 50 миллионов рублей в год.

Канадец с 2020 года выступает в КХЛ. В минувшем сезоне он играл за «Металлург». Форвард набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга.
ХК СКА
Брендан Лайпсик
Роман Ротенберг
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