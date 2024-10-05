Канадский нападающий «Спартака» Биттен заявил, что адаптировался к длинным перелетам в России

Канадский форвард «Спартака» Уилл Биттен заявил, что адаптировался к длинным перелетам в России.

«К этому точно надо адаптироваться, и мне это уже удалось. Разные временные зоны, большая разница во времени в некоторых городах. Я уже заметил, какая Россия большая», — приводит слова Биттена ТАСС.

Последние два с половиной года 26-летний канадец провел в системе «Сент-Луиса», в основном выступая в АХЛ за «Спрингфилд». В НХЛ на его счету 4 матча в позапрошлом сезоне.

В сезоне-2023/24 он провел 68 матчей за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ и набрал 33 (17+16) очка.