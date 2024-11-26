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Сегодня, 17:15

Канадский тренер Пелино: «Гимн России — одна из моих любимых песен»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Канадский тренер Майк Пелино, известный по работе в КХЛ, рассказал в интервью «СЭ» о жизни в России.

— Вы очень тепло отзывались о России, когда работали здесь. И даже пели наш гимн перед матчами. Чем вас впечатлила Россия?

— С того момента, как мы приехали в Россию в 2013 году, я был впечатлен местными людьми. Здесь живут прекрасные, душевные люди! В стране очень много красивых городов, Россия сразу напомнила мне Канаду — мою родину. И хоккей! Игроки, с которыми нам довелось работать, были великолепны. Они относились к нам с уважением, хотели учиться и были невероятно трудолюбивыми. Это был действительно классный опыт для тренера и человека, который приехал в новую страну. Я ценю опыт, полученный в России.

— Вы еще помните слова гимна России?

— Да. Мне все еще нравится его слушать. Не знаю, смогу ли я его спеть, но это всегда была одна из моих любимых песен. С нетерпением жду возможности снова встать за скамейку запасных и услышать ее.

Майк Пелино станет помощником Майка Кинэна в&nbsp;сборной мира на&nbsp;Кубке Первого канала. «Люблю слушать гимн России. Ваша страна напоминает мне родину». Тренер-чемпион из Канады счастлив приглашению из КХЛ

Майк Пелино вместе с Майком Кинэном возглавят сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В первый игровой день сборная мира КХЛ сыграет с командой «Россия 25», а Белоруссия встретится с Казахстаном.

КХЛ
Майк Пелино

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