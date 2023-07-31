Канадский защитник «Амура» Ли намерен получить российское гражданство

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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли заявил, что в ближайшее время собирается оформить российское гражданство.
«Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее», — цитирует Ли matchtv.ru.
Игрок добавил, что несмотря на то, что это общая с клубом идея — инициатива исходила от него.
В апреле Ли рассказывал пресс-службе «Амура», что учит русский язык с помощью приложения на телефоне.
В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ 26-летний защитник провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков.