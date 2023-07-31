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Сегодня, 08:52

Канадский защитник «Амура» Ли намерен получить российское гражданство

Руслан Минаев
Кэмерон Ли.
Фото ХК «Амур»
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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли заявил, что в ближайшее время собирается оформить российское гражданство.

«Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее», — цитирует Ли matchtv.ru.

Игрок добавил, что несмотря на то, что это общая с клубом идея — инициатива исходила от него.

В апреле Ли рассказывал пресс-службе «Амура», что учит русский язык с помощью приложения на телефоне.

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ 26-летний защитник провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков.

Источник: matchtv.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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