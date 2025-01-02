Канадский защитник «Авангарда» Меркли рассказал, что его родители планируют приехать в Омск

Канадский защитник «Авангарда» Райан Меркли ответил на вопрос о том, планируют ли его родители посетить Омск.

«Родители собираются в Омск? Обязательно. Моя мама уже бывала в России. В Магнитогорске, если что. На ЮЧМ в 2018 году. И в конце января она приедет ко мне», — цитирует Меркли «ВсеПроСпорт».

Меркли выступает в КХЛ с лета 2023 года, когда он подписал контракт с «Куньлунем». В ноябре прошлого года 24-летнего канадца обменяли в «Авангард». Он набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах омичей в текущем сезоне.