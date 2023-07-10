Канадский защитник Калдис перейдет в минское «Динамо»

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что канадский защитник Янни Калдис перейдет в клуб.

С 27-летним хоккеистом достигнута договоренность о подписании контракта.

Последние три сезона канадец выступал за «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В минувшем регулярном чемпионате на его счету 51 игра и 26 (6+26) очков. В плей-офф — два матча.

Также в сезоне-2020/21 на правах аренды защитник выступал в Австрии за «Дорнбирн». Калдис провел 34 игры и набрал 13 (2+11) очков. До этого играл за различные команды в юниорских и студенческих лигах Канады.