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Сегодня, 13:30

Канадский защитник Калдис перейдет в минское «Динамо»

Мария Гусева
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Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что канадский защитник Янни Калдис перейдет в клуб.

С 27-летним хоккеистом достигнута договоренность о подписании контракта.

Последние три сезона канадец выступал за «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В минувшем регулярном чемпионате на его счету 51 игра и 26 (6+26) очков. В плей-офф — два матча.

Также в сезоне-2020/21 на правах аренды защитник выступал в Австрии за «Дорнбирн». Калдис провел 34 игры и набрал 13 (2+11) очков. До этого играл за различные команды в юниорских и студенческих лигах Канады.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/26203
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