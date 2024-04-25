Канарейкин: «Автомобилист» захочет улучшить свой результат в следующем сезоне КХЛ»

Российский тренер Федор Канарейкин высказался о перспективах «Автомобилиста» в сезоне КХЛ-2024/25.

«В следующем сезоне они захотят улучшить результат. У команды все есть: внимание со стороны болельщиков и прессы, бюджет, в перспективе появится новый ледовый дворец. Это станет еще большим толчком к новым достижениям. Главное, что клуб развивается», — цитирует Канарейкина Legalbet.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Екатеринбуржцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где уступили «Металлургу» в серии со счетом 3-4. Ранее в плей-офф команда Николая Заварухина обыграла «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).