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Сегодня, 16:19

Канарейкин: «Если Мичков ставит перед собой задачу уехать в НХЛ, то сначала должен выдержать конкуренцию в СКА»

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Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего СКА Матвея Мичкова.

Прошедший сезон 19-летний хоккеист провел в армейском клубе и «Сочи». Всего на счету форварда 48 проведенных матчей, в которых он набрал 41 (19+22) очко.

«В своем юном возрасте Мичков уже прошел горнило, судьба его побросала. Сейчас он возвращается из «Сочи», значит СКА рассчитывает на него. В перспективе о нем было много заявлено: высокий драфт, большие ожидания. Сейчас надо доказывать.

Период в «Сочи» дал ему многое. Но сейчас он будет в команде другого уровня, где должен о себе заявить. Если парень ставит перед собой задачу уехать в НХЛ, то сначала должен выдержать конкуренцию в СКА», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В 2023 году Мичков был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим 7-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

Источник: Metaratings.ru
Матвей Мичков
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Федор Канарейкин
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