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17 сентября, 23:30

Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Локомотив» в этом сезоне снова будет бороться за Кубок Гагарина.

«Конечно, «Локомотив» и в прошлом сезоне доказал это. Пусть ярославцы и проиграли финал, но показали хорошую, достойную работу по ходу сезона. Игра «Локо» не всем нравится, зато нравится конечный результат. Поэтому дискуссий много по игре разных коллективов, но самое главное — чтобы достичь той цели, к которой идут», — цитирует Канарейкина LiveResult.

На старте сезона «Локомотив» одержал 5 побед в шести матчах. Ярославская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: LiveResult
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Федор Канарейкин

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