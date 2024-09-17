Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат»

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Локомотив» в этом сезоне снова будет бороться за Кубок Гагарина.

«Конечно, «Локомотив» и в прошлом сезоне доказал это. Пусть ярославцы и проиграли финал, но показали хорошую, достойную работу по ходу сезона. Игра «Локо» не всем нравится, зато нравится конечный результат. Поэтому дискуссий много по игре разных коллективов, но самое главное — чтобы достичь той цели, к которой идут», — цитирует Канарейкина LiveResult.

На старте сезона «Локомотив» одержал 5 побед в шести матчах. Ярославская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.