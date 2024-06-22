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Сегодня, 06:53

Канарейкин: «Видимо, Ковальчук еще не наигрался, но от возраста не убежишь»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хоккейный эксперт Федор Канарейкин оценил форму нападающего Ильи Ковальчука.

«Видимо, Илья еще не наигрался. Он чувствует в себе силы, но все равно от возраста не убежишь. Он уже не такой быстрый, как раньше. Конечно, он прекрасно понимает хоккей, правильно к нему относится, управляет раздевалкой и помогает молодым хоккеистам.
Он пример того, как надо относиться к спорту. Продлить карьеру до 41 года и разменять пятый десяток, выходить на лед и быть полезным — это очень сложно, но он до сих пор может приносить пользу. И в прошлом сезоне он делал все, что мог», — приводит Metaratings слова Канарейкина.

В сезоне-2023/24 Ковальчук набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 5 играх и не отличился результативными действиями.

Источник: Metaratings
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