Канарейкин: «Видимо, Ковальчук еще не наигрался, но от возраста не убежишь»

Хоккейный эксперт Федор Канарейкин оценил форму нападающего Ильи Ковальчука.

«Видимо, Илья еще не наигрался. Он чувствует в себе силы, но все равно от возраста не убежишь. Он уже не такой быстрый, как раньше. Конечно, он прекрасно понимает хоккей, правильно к нему относится, управляет раздевалкой и помогает молодым хоккеистам.

Он пример того, как надо относиться к спорту. Продлить карьеру до 41 года и разменять пятый десяток, выходить на лед и быть полезным — это очень сложно, но он до сих пор может приносить пользу. И в прошлом сезоне он делал все, что мог», — приводит Metaratings слова Канарейкина.

В сезоне-2023/24 Ковальчук набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 5 играх и не отличился результативными действиями.