Канарейкин оценил переход нападающего Хохлачева в «Сочи»

Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Александра Хохлачева в «Сочи».

«Сейчас у него время перезагрузки. Момент, чтобы настроиться на большую работу. Александру нужно выводить себя на прежний уровень. Конечно, эти два года идут не в зачет. Все помнят Хохлачева по «Спартаку» как яркого игрока. Хочется верить, что он вернется на тот уровень и, может, даже приумножит его. Все в его руках. И «Сочи» та команда, которая верит в него. Если будет работать на тренировках, то получит много игрового времени. Сейчас начинается борьба за себя, новые контракты. Много в чем он сам виноват, поэтому будем смотреть на его выступления», — сказал Канарейкин Legalbet.

31-летний Александр Хохлачев на правах свободного агента ранее перешел в «Сочи». Хоккеист подписал с сочинской командой контракт до конца нынешнего сезона. Хохлачев является воспитанником «Спартака». Помимо московской команды, он выступал за «Бостон» в НХЛ, а также за СКА, «Авангард» и «Амур», в котором провел сезон-2023/24 и первую половину текущего чемпионата.