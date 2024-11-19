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Сегодня, 15:51

Канарейкин оценил переход нападающего Хохлачева в «Сочи»

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Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Александра Хохлачева в «Сочи».

«Сейчас у него время перезагрузки. Момент, чтобы настроиться на большую работу. Александру нужно выводить себя на прежний уровень. Конечно, эти два года идут не в зачет. Все помнят Хохлачева по «Спартаку» как яркого игрока. Хочется верить, что он вернется на тот уровень и, может, даже приумножит его. Все в его руках. И «Сочи» та команда, которая верит в него. Если будет работать на тренировках, то получит много игрового времени. Сейчас начинается борьба за себя, новые контракты. Много в чем он сам виноват, поэтому будем смотреть на его выступления», — сказал Канарейкин Legalbet.

31-летний Александр Хохлачев на правах свободного агента ранее перешел в «Сочи». Хоккеист подписал с сочинской командой контракт до конца нынешнего сезона. Хохлачев является воспитанником «Спартака». Помимо московской команды, он выступал за «Бостон» в НХЛ, а также за СКА, «Авангард» и «Амур», в котором провел сезон-2023/24 и первую половину текущего чемпионата.

Источник: Legalbet
Александр Хохлачев
Федор Канарейкин

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