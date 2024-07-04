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4 июля, 23:29

Канарейкин: «Зайцев должен стать лидером СКА в новом сезоне»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин считает, что новичок СКА защитник Никита Зайцев может стать лидером команды в следующем сезоне.

4 июля стало известно о переходе игрока в питерский клуб из «Чикаго». Контракт рассчитан на четыре года.

«Он должен стать лидером СКА в новом сезоне. Столько лет мы его регулярно не видели, тем более, отменены чемпионаты мира, на которые он с удовольствием приезжал, когда команда не попадала в плей-офф», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

До этого 32-летний хоккеист провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго». Всего в 500 играх лиги он отметился 120 (22+98) очками.

Источник: Vprognoze
Никита Зайцев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Федор Канарейкин
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