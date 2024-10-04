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Канарейкин — о «Спартаке»: «Молодцы, «Барыс» победили, но вопросов к игре много»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал победу команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:2).

«Игра с «Барысом» в исполнении «Спартака» была не на 100 процентов. Все равно ребята чувствовали свое превосходство и после нокаутирующей игры 1:10 в исполнении «Барыса» все равно в головах сидели мысли: «Мы их возьмем, мы их обыграем». Это чистая психология, игру выиграли, молодцы, однако вопросов много к игре «Спартака», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 18 очками занимает второе место в Западной конференции, «Барыс» с 5 очками — на последней строчке «Востока».

Источник: Vprognoze
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин

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