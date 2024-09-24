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Сегодня, 08:30

Канарейкин оценил старт «Спартака» в текущем розыгрыше КХЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре команды на старте сезона.

«Хороший старт, единственное — «Спартак» много сыграл дома. Они провели эти серию удачно. Сейчас выездная серия игр, следующая — «Магнитка». В Москве потом ждет ЦСКА. Болельщики «Спартака» ожидают эти игры с интересом и оптимизмом», — сказал Канарейкин «СЭ».

После семи игр красно-белые с 11 очками идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 25 сентября «Спартак» сыграет с «Металлургом» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Магнитогорске, начало игры в 17:00 по мск.

Александр Абустин

ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин

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