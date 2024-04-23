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Сегодня, 02:48

Канарейкин отреагировал на победу «Металлурга» над «Локомотивом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от победы команды в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1).

«Локомотив» начал домашний матч намного активнее, чем предыдущие выездные. Но «Металлург» сумел сдержать первый натиск. Гости сыграли плотно и не дали ярославцам повести в счете. Очень важно, что «Магнитка» старалась не отдать инициативу в начале игры. Это было заметно по уверенным действиям команды.

В тех моментах, которые создавал «Локомотив», не было завершающей стадии. Хозяевами проводилась большая работа, но не хватало хладнокровия, мастерства и удачи в концовке атакующих действий", — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/hockey/11685905-kanarejkin-obyasnil-za-schet-chego-metallurg-vyigral-u-lokomotiva-tretij-match-finala-kubka-gagarina.html
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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