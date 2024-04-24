Канарейкин: «Металлург» находится в рабочем состоянии»

Бывший главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин оценил работу Андрея Разина в магнитогорской команде.

«Ребята выглядят очень сплоченно, в команде есть свои лидеры. Канцеров и Силантьев — еще молодые ребята, а уже решают исходы матчей. «Металлург» находится в рабочем состоянии. «Магнитке» желаю скорейшей победы, а Ярославлю желают забрать следующую игру», — цитирует Канарейкина LiveResult.

Разин возглавил команду из Челябинской области год назад. «Металлург» под его руководством дошел до финала Кубка Гагарина-2024, где ведет в серии против «Локомотива» со счетом 3-0.