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Сегодня, 11:42

Канарейкин: «Металлург» пока не до конца укомплектован»

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Тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча между «Металлургом» и СКА на старте нового сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Сейчас в «Магнитке» нет нескольких ведущих игроков. Уехал Вовченко, нет Михайлиса и Орехова, которые отбираются на Олимпиаду в составе сборной Казахстана. Конечно, пока команда не до конца укомплектована, это сказывается на результатах. Ощущается какая-то нервозность. Ребятам надо понять, что сейчас на них как на действующих чемпионов будут настраиваться еще серьезнее. Команда должна ввести себя в рабочее состояние и идти к вершине», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.

«Металлург» примет СКА на своем льду 5 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Клуб из Магнитогорска является действующим обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне команда потерпела одно поражение, уступив «Локомотиву» (2:3) в матче Кубка Открытия.

 

Источник: Metaratings.ru
Даниил Вовченко
Никита Михайлис
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Александр Орехов
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