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Сегодня, 20:59

Канарейкин — о приходе Лайпсика: «Автомобилист» — давно уже нацелен на Кубок Гагарина"

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Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировалподписание «Автомобилистом» канадского нападающего с российским паспортом Брендона Лайпсика.

«Автомобилист» давно уже нацелен на Кубок Гагарина. С приходом Лайпсика станет ещё больше нацелен. Это усиление для клуба. Для Континентальной хоккейной лиги он является хорошим игроком, в «Магнитке» он это доказал.

В СКА, конечно, он не сработался. Провёл не такой сезон, какой от него ждали. В «Автомобилисте» канадское направление, много легионеров, поэтому ему будет комфортно. Думаю, он там будет основным ядром и раскроет потенциал, который у него имеется", — сказал Канарейкин Legalbet.

«Автомобилист» заключил двухлетнее соглашение с Лайпсиком. Прошлый сезон КХЛ форвард провел в СКА, набрав 4 очка в 19 играх регулярки.

Источник: Legalbet
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