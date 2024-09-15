Канарейкин — о Гру: «Действительность приведет в чувства любого»

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о главном тренере «Трактора» Бенуа Гру.

После поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 Б) Гру с улыбкой отвечал на вопросы журналистов после матча.

«Ну, во-первых, это такой менталитет. Менталитет тех людей. Адаптация пройдет и со временем наша российская действительность может освежить в один день человека. Поэтому пока работает команда, мы смотрим, что будет дальше. Действительность приведет в чувства любого», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче челябинцы примут «Нефтехимик» 19 сентября.