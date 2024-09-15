Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:37

Канарейкин — о Гру: «Действительность приведет в чувства любого»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о главном тренере «Трактора» Бенуа Гру.

После поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 Б) Гру с улыбкой отвечал на вопросы журналистов после матча.

«Ну, во-первых, это такой менталитет. Менталитет тех людей. Адаптация пройдет и со временем наша российская действительность может освежить в один день человека. Поэтому пока работает команда, мы смотрим, что будет дальше. Действительность приведет в чувства любого», — приводит слова Канарейкина LiveResult.ru.

«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче челябинцы примут «Нефтехимик» 19 сентября.

Источник: LiveResult.ru
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
Федор Канарейкин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя