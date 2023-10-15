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Сегодня, 20:55

Канарейкин прокомментировал скандальное видео с Хохлачевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.

«Могу сказать, что в нашей совместной работе с Хохлачевым не было проблем. Я его знаю, как хорошего игрока. Играя за родной клуб, он уделял внимание только хоккею. Что сейчас с ним произошло, лучше узнать у руководителей и тренерского штаба «Амура». Поведение хоккеиста должно соответствовать статусу профессионала и одного из лидеров команды. Игроку, который имеет очень хороший контракт. Это все переплетается и называется дисциплина. Наверняка реакция от клуба последует — и это будет правильно. А какое наказание, это пусть решают люди, которые ему платят», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-o-khokhlacheve-navernyaka-reakciya-ot-amura-posleduet-i-eto-budet-pravilno-295148/
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Федор Канарейкин
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