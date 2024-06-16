Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:26

Канарейкин рассказал, чего должен добиться «Спартак» в предстоящем сезоне КХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Спартак» в предстоящем сезоне КХЛ будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

«Спартак» должен ставить себе задачу победить в Кубке Гагарина. Это же реальная цель, потому что мы видим, что чуть ли не половина лиги утверждает о борьбе за трофей. «Спартак» в новом сезоне реально может сделать еще один шаг вперед. Будут одними из главных фаворитов. Тот год показал, что продвижение есть. Будем с надеждой и верой ждать, что красно-белые отлично сработают и продвинутся в борьбе за кубок«, — цитирует Канарейкина Legalbet.

В розыгрыше Кубке Гагарина-2024 «Спартак» проиграл в серии во втором раунде «Металлургу» (2-4), который в итоге стал победителем турнира.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanarejkin-rasskazal-chego-dolzhen-dobitsya-spartak-v/
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
2
Обсудить
Читайте также
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Плющев оценил шансы Гусева продолжить карьеру в НХЛ

Терещенко выбрал самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ