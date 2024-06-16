Канарейкин рассказал, чего должен добиться «Спартак» в предстоящем сезоне КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Спартак» в предстоящем сезоне КХЛ будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

«Спартак» должен ставить себе задачу победить в Кубке Гагарина. Это же реальная цель, потому что мы видим, что чуть ли не половина лиги утверждает о борьбе за трофей. «Спартак» в новом сезоне реально может сделать еще один шаг вперед. Будут одними из главных фаворитов. Тот год показал, что продвижение есть. Будем с надеждой и верой ждать, что красно-белые отлично сработают и продвинутся в борьбе за кубок«, — цитирует Канарейкина Legalbet.

В розыгрыше Кубке Гагарина-2024 «Спартак» проиграл в серии во втором раунде «Металлургу» (2-4), который в итоге стал победителем турнира.