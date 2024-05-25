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Сегодня, 14:45

Канарейкин: «Федоров был изможден не хоккеем, а внутренними конфликтами ЦСКА»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о перестройке внутри ЦСКА.

«Мне не нравится, как поступили с Федоровым. Он мне был симпатичен как игрок и как тренер, прекрасно начал карьеру специалиста. Федотова прокачали через армию, он сам потерял этот год. Прошлый сезон его колбасило из-за потерянного времени. Он долго набирал ход, вот команда и не прошла дальше первой стадии плей-офф. Я видел, что Федоров изможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба. Там теперь новый тренерский штаб, так что ЦСКА не вызывает во мне интерес», — приводит LiveResult слова Канарейкина.

ЦСКА принял решение не продлевать контракт с Сергеем Федоровым, который возглавлял команду с 2021 года. Начиная с сезона-2024/25 армейцев будет тренировать Илья Воробьев.

В Кубка Гагарина 2024 года ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

Источник: LiveResult
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Федор Канарейкин
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