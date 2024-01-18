Канарейкин рассказал, что нужно сделать в КХЛ для увеличения конкуренции среди команд

Российский тренер Федор Канарейкин рассказал, что нужно сделать в КХЛ, чтобы увеличить конкуренцию среди команд.

«Во-первых, у лидеров нашего хоккея большая скамейка, и контракты хоккеистов еще и умещаются под потолком зарплат. Во-вторых, все эти переходы по ходу сезона, когда насыщают ведущие клубы за счет игроков, которые выстреливают у аутсайдеров. Из-за этого ослабляется перспектива клуба. Команда только набирает ход и теряет ведущих хоккеистов. Все это сказывается на результате. Надо урегулировать этот момент, чтобы не было «темных» аренд. Необходимо, чтобы пару лет команда оставалась с сильными игроками. Из года в год неинтересно смотреть на никакущий «Сочи», что-то пробующий «Куньлунь». Тот же «Адмирал», который просел в этом сезоне очень сильно. Нельзя такого допускать, это удар по болельщикам этих регионов. В-третьих, надо работать хорошо, когда находятся деньги. «Амур» же пригласил качественных хоккеистов, теперь им надо доказывать. Еще нужно, чтобы руководство, когда ставит задачи на сезон чуть ли не выиграть Кубок Гагарина, не оставляло эти слова в воздухе, а доказывало делом. Деньги, как мы видим, находятся на приобретение игроков», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В общей турнирной таблице текущего регулярного чемпионата КХЛ лидирует магнитогорский «Металлург». «Лисы» за 53 игры набрали 74 очка. Следом расположились «Авангард (73 очка) и «Локомотив» с московским «Динамо» — по 72 балла.