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КХЛ

Сегодня, 22:55

Канарейкин рассказал, почему многие хоккеисты не любят играть в капах

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал травму форварда СКА Валентина Зыкова, полученную в матче КХЛ против «Ак Барса» (7:4).

В первом периоде встречи Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.

«Мы не знаем, играл Зыков с капой или без нее. Дело в том, что многие хоккеисты вообще не любят надевать капу. С ней во рту им тяжело дышать. При этом ни один тренер не будет заставлять подопечных пользоваться ею. Это выбор каждого игрока. Каждый сам решает, хочет ли он страховать себя от повреждений челюсти. Чисто по-человечески остается только пожалеть Валентина», — цитирует Канарейкина RT.

«Ак Барс» занимает первую позицию в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков). СКА лидирует на Западе (93 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1106623-kanareikin-zykov-kapa
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Федор Канарейкин
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