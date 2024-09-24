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Сегодня, 08:00

Канарейкин — о Ружичке в сравнении с Биттеном: «Адам нравится больше, он играет более важную роль для «Спартака»

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Экс-главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин в комментарии «СЭ» сравнил нападающих команды Уильяма Биттена и Адама Ружичку.

«Кто из них больше нравится? На данный момент — Ружичка. Он играет более важную роль на сегодняшний день для «Спартака». Понятно, что нужна адаптация и одному, и другому. Надо подождать, какие-то выводы делать рано — им еще предстоит сыграться», — сказал Канарейкин «СЭ».

Оба нападающих пополнили состав «Спартака» минувшим летом. За 7 игр в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ Ружичка забил 3 шайбы и отдал 2 асисста. У Биттена 1 шайба и 2 ассиста за такое же количество матчей.

После семи игр красно-белые с 11 очками идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 25 сентября «Спартак» сыграет с «Металлургом» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Магнитогорске, начало игры в 17:00 по мск.

Александр Абустин

ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин

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