Канарейкин считает, что «Локомотиву» нужен такой лидер, как Радулов

Известный российский тренер Федор Канарейкин оценил игру 38-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова в первом матче нового сезона КХЛ против «Металлурга».

«В первой игре мы увидели действия, присущие ему. Он, как всегда, хорошо контролировал шайбу, совершал завершающие броски. Понятно, что ему еще предстоит войти в новые тактические схемы, но видно, что ему комфортно. Та же заряженность, та же энергетика. Но он стал более спокойно вести себя на скамейке и в спокойной форме подсказывал партнерам. Мы знаем, как Радулов может заводить себя и заводить команду, но сейчас ему комфортно.

Видно, что он настоящий лидер. Он лидер по энергетике, лидер по поведению на поле. Он всегда ищет маленькие ходы, которые приведут к успеху, и сжигает себя на поле, сгорает вместе с командой, как и раньше. Конечно, Ярославль изменился за лето. Раньше был Андронов — это более рабочий игрок с конкретными обязанностями, но Радулов — более яркий лидер, который дает команде другое состояние», — цитирует Канарейкина Metaratings.

Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса» в июне этого года, подписав контракт на один сезон. В прошлом сезоне форвард провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.