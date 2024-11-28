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Сегодня, 18:35

Канарейкин считает, что пауза в КХЛ поможет клубам

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин высказался о предстоящей паузе в КХЛ.

«Пауза пойдет на пользу всем. Потому что этот отрезок очень сложный, это три месяца плотной борьбы, больше, чем половина чемпионата за плечами. Пауза нужна, чтобы отдохнуть, подготовиться к следующему этапу. Можно будет как раз уделить внимание физическим кондициям, потому что все игры через день отбирают много сил. Она нужна», — сказал Канарейкин Vprognoze.ru.

На данный момент в Западной конференции лидирует ярославский «Локомотив». Подопечные Игоря Никитина заработали 52 очка после 32 игр. В Восточной конференции на первом месте находится челябинский «Трактор» с 44 очками.

Источник: Vprognoze.ru
КХЛ
Федор Канарейкин
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