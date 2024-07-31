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Сегодня, 19:13

Канарейкин считает, что СКА должен выйти на новый уровень с приходом Кузнецова

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Российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

— Последние годы СКА был нацелен на талантливую российскую молодежь. Результат, которого хотела достичь команда, не получался, и в этом сезоне мы видим, что группа очень опытных игроков пополнила команду: Григоренко, Плотников, Кузнецов, Зайцев. Они прошли через сборную России и умеют побеждать в Кубке Гагарина.

Было видно, что без опытных бойцов в решающих матчах команда не могла добиться результата. Переход безусловно громкий. Кузнецов — большой талант. СКА должен выйти с ним на новый уровень. Это уже точечное приобретение, которого клуб добился в конкурентной борьбе. Конечно, это дополнительный приток зрителей, так как для нашей лиги Кузнецов — имя. Теперь начинается рутинная работа и долгий путь к Кубку Гагарина", — сказал Канарейкин «СЭ».

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 32-летнего россиянина, соглашение с которым рассчитано на четыре года.

В сезоне-2023/24 форвард провел за «Каролину» 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков. 17 июля клуб выставил Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Константин Передерий

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
Федор Канарейкин
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