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Сегодня, 19:04

Канарейкин считает, что у СКА безграничные возможности

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Локомотива» Федор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА.

«Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. «Локомотив» обращает больше времени на свою молодежь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них свое будущее.

А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берет звездных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодежь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этим клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. СКА располагается на шестом месте с 52 очками.

Источник: Metaratings.ru
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КХЛ
ХК СКА
Федор Канарейкин
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