Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:20

Канарейкин высказался о возможном возвращении 40-летнего Ковальчука в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это будет хорошо. Про Ковальчука давно все сказано, про его карьеру все знают. Будет хорошая история, если Илья, будучи воспитанником московского «Спартака», завершит свою блестящую карьеру в родном клубе. Для сегодняшнего поколения будет хорошо, они будут видеть звезду в составе команды. В КХЛ сейчас нет много ярких игроков, в свое время он являлся лицом лиги, сейчас будет продолжение этой истории. Сейчас травмирован основополагающий игрок команды Иван Морозов, который занимал центр первого звена. Я вижу, что тренерский штаб найдет место для Ковальчука. Находиться и играть с таким игроком будет большой школой для спартаковских игроков. Возраст Ковальчука? Он себя хорошо держит, в хорошем физическом состоянии. Я не думаю, что ему потребуется много времени, для того набрать ритм и кондиции. В решающих матчах он принесет пользу команде, потому что умеет играть решающие игры. Тренерский штаб найдет ему место», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-kovalchuk-byl-licom-kkhl-seichas-budet-prodolzhenie-etoi-istorii-310587/
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
Обсудить
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

КХЛ: «Ак Барс» — «Автомобилист», «Куньлунь» — «Спартак». Расписание матчей 30 ноября

Быков не удивлен, что Ковальчук решил возобновить карьеру в «Спартаке»: «Такая новость только радует!»