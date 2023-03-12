0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:03

Канарейкин заявил, что для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил шансы «Ак Барса» и «Адмирала» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2022/23.

«Плей-офф показывает, что нет явных фаворитов. По опыту и по мастерству исполнителей «Ак Барс» имеет предпочтение. Казанцы набрали ход в конце сезона, все думали, что легко смогут пройти «Нефтехимик» в первой серии, но затратили очень много сил. Первый круг для всех бывает очень тяжелым, команды свежие, заряженные и матчи получаются эмоциональными. Сейчас команды уже адаптировались, втянулись в эту борьбу. Для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях «Адмиралу» нужно отдать должное за победу в первой серии, у них сейчас будет сверхнастрой, чтобы смогли дальше пройти. Они проводят хороший сезон, я предсказывал до серии, что будет семь игр, немного не угадал. Поездки на Дальний Восток всегда особенные. Надо отметить работу тренерского штаба «Адмирала», по сезону они хорошо смотрелись и заранее вышли в плей-офф», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Он также заявил, что «Салават Юлаев» не рассчитывал на вылет в первом раунде.

«Надо отметить, что у них очень сильные финские легионеры, молодые игроки у них очень одаренные. Нужно им время, в таких решающих матчах требуется опыт, умение играть в важных матчах — это терпение и психология», — добавил Канарейкин.

Серия 1/2 финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Адмирал» начнется 16 марта. Первая игра пройдет в Казани, стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-dlya-ak-barsa-budet-ochen-zatratnaya-seriya-vo-vsekh-otnosheniyakh-234893/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Федор Канарейкин
0
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!
СМИ узнали о страхе Запада из-за применения РФ «Кинжалов» на Украине
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Twitter раскритиковали Макрона после слов о поражении России
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии

Кубок Гагарина: «Металлург» победил «Автомобилист», «Динамо» — «Торпедо» и другие матчи 12 марта