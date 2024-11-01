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Сегодня, 17:30

Канарейкин заявил, что красная линия для «Авангарда» наступила уже давно

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин поделился мыслями о текущем положении «Авангарда» в КХЛ.

«Красная линия для «Авангарда» наступила уже давно. Позади треть чемпионата, команда находится внизу таблицы. Ситуация критическая для клуба с такими задачами и возможностями. Терпения у руководства, судя по всему, много, но надо как-то выправлять положение. Старт сезона может по-разному складываться, но прошло уже достаточно матчей, чтобы сделать какие-то выводы. Надо отдать должное болельщикам, которые на каждой игре заполняют трибуны. Но уверен, ситуация для них неприятная, никто не доволен нынешним положением дел», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

После 20 матчей «Авангард» с 15 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Федор Канарейкин

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